الصور الأولى لمقبرة رجل الأعمال محمد فريد خميس بالشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

رصدت عدسة "الخليج 365"، مقبرة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة "النساجون الشرقيون" رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والموجودة بمقابر "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

وفارق محمد فريد خميس الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا، بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان عمرو خميس، نجل شقيق رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، أعلن تعديل موعد جنازة الراحل لتقام عصر اليوم الخميس، بدلًا من الحادية عشر صباحًا.