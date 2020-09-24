بالصور.. محافظ سوهاج يعاين موقع العقار المنهار ويوجه بسرعة استخراج تصاريح الدفن

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، موقع انهيار منزل قرية "ونينة الغربية"، لمعاينة الأضرار الناتجة، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام، والدكتور هاني جميع وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إمبابي رئيس مدينة سوهاج.

ووجه "الفقي" بسرعة استخراج تصاريح دفن ضحايا الانهيار، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة لعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي يجري إخلائها.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، وسقوط متوفين ومصابين بقرية ونينة الغربية دائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المنزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، وأن المتوفين 4 أطفال وسيدتين، بينما جرى نقل سيدتين مصابتين لتلقي العلاج.

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