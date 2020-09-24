خروج قطار عن القضبان بمحطة قطار شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
شهدت محطة قطار شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، خروج قطار عن القضبان، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بخروج قطار بمنطقة شبين القناطر عن القضبان، وجرى الدفع بقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، لمحاولة رفع القطار ووضعه على القضبان لاستكمال رحلته.
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