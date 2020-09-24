التعليم العالي تعلن مواعيد وأماكن صرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، السبت القادم 26 سبتمبر وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط وأوضحت التعليم العالي، في بيان، اليوم الخميس، يمكن للطلاب صرف الأوراق من الفروع التالية: - فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة. Advertisements - فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة. - وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين. - الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط. وذكرت التعليم العالي، إنه تم التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.​

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