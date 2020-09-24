فرنسا / إخلاء برج إيفل من الزوّار وتطويق المنطقة بسبب الإعلام عن وجود قنبلة

قامت السلطات الفرنسية اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.

ووفق تقارير إعلامية فرنسية، قامت أجهزة الأمن يإخلاء البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي إتصالا هاتفيا زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.

وأكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار .