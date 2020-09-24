عالمة فيروسات : أزمة فيروس "كورونا" ستنتهي في ربيع 2022

توقعت عالمة الفيروسات الايطالية، روبرتا كابوا إنتهاء الأزمة الصحية لفيروس كورونا (كوفيد-19) في ربيع عام 2022.
وقالت الأستاذة بجامعة فلوريدا الأمريكية، في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الإيطالية، "متى سنخرج من حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا؟ برأيي، في ربيع 2022. سيكون خريف 2021 بداية عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي".
وأضافت كابوا "لا أعتقد أن اللقاح سيصل إلى عدد كبير من الناس بحلول نهاية العام. اللقاح أداة لا يمكننا وضع كل توقعاتنا عليها. نحن بحاجة إلى حلول مرنة".
آكي
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