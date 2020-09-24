رئيس وزراء السودان يُشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الانمائي في بلاده

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالدور المهم والداعم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الانمائي ببلاده.
انتهاء فترة عمله بالسودان.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن حمدوك التقى مع سلفا رامشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بمناسبة
من جهته، أعرب رامشاندران عن تقديره البالغ للشعب السوداني الذي نجح في التغيير باتباع الوسائل السلمية والدور الفاعل للشباب والمرأة في إنجاح الثورة.
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