شكري يبحث مع وزير خارجية فرنسا عددًا من القضايا الاقليمية

بحث الوزير سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي "جان-إيف لودريان"على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان عددا من القضايا الاقليمية.
يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار مقررات الشرعية الدولية.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا مخرجات الاجتماع، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد على أهمية تعزيز مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع قدماً بجهود السلام بما
السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك. كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية.
وأضاف حافظ أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات
واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري أعرب عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية، كما أشار إلى الجهود المصرية المبذولة لفتح عدد من المقاصد السياحية المصرية أمام السياحة الأجنبية، وتطلعنا إلى عودة السياحة الفرنسية إلى مصر في أقرب فرصة.
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