ارتفعت نسبة التعافي من كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 94.85%، اليوم بعد تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة، وفقًالما نشره موقع روسيا اليوم.
وتبقى في البلاد 12456 حالة نشطة من أصل 314793 إصابة تم تسجيلهامنذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 498 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 561 في إحصائية أمس.
وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 30 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة الوفيات 4599.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 94.85% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.