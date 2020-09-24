السعودية: ارتفاع نسبة التعافي من كورونا إلى 94.85%

ارتفعت نسبة التعافي من كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 94.85%، اليوم بعد تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة، وفقًا

لما نشره موقع روسيا اليوم.

وتبقى في البلاد 12456 حالة نشطة من أصل 314793 إصابة تم تسجيلها

منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 498 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 561 في إحصائية أمس.

وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 30 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة الوفيات 4599.