العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إغلاق أجوائها أمام الرحلات القادمة والمتجهة إلى إيران دون ذكر السبب، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. ذكر السبب، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. وأظهرت وثيقة صادرة من الخطوط الجوية العراقية توجيهًا بإغلاق جميع الرحلات من وإلى إيران بدءًا من غدٍ الجمعة الخامس والعشرين من سبتمبر.

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