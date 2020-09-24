أعلن إيغور سوكول، سفير بيلاروس لدى أوكرانيا، اليوم، عن أن كييف طلبت تأجيل منتدى مناطق بيلاروس وأوكرانيا في غرودنو، الذي كان مقررًا عقده في أكتوبر، وذلك لمدة عام واحد، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ونوه بأنه كان من المقرر، أن يشارك الرئيس فلاديمير زيلينسكي في هذه الفعالية.
وأضاف السفير، في مقابلة صحفية: "تم التخطيط لعقد منتدى أقاليم بيلاروس وأوكرانيا في غرودنو في أكتوبر المقبل، ليكون حدثًا مركزيًّا على المسار الثنائي.
وأشار السفير، إلى أنه تم خلال ذلك بحث موضوع ترتيب زيارة رسمية يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى بيلاروس خلال المنتدى".
وتابع السفير القول: "لكن قبل أيام فقط، تقدم الجانب الأوكراني إلينا بمبادرة لتأجيل المنتدى إلى عام 2021".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بيلاروس: تم إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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