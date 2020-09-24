أحد أكبر مستشاري ترامب العسكريين السابقين يعلن تأييد بايدن

أعلن الجنرال المتقاعد بول سيلفا عن انضمامه لمجموعة كبيرة من قادة وزارة الدفاع (البنتاغون) السابقين في إعلانهم تأييد المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
قالت "رويترز" إنها اطلعت على خطاب من سيلف،يؤكد تأييده لجون بايدن في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.
وأشارت الوكالة إلى أن سيلفا كان نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة حتى يوليو 2019، ويظهر اسمه على قائمة تضم 489 من خبراء الأمن القومي،بينهم قادة عسكريون ومسؤولون بالبيت الأبيض وسفراء سابقون، وقعوا على خطاب يصدر، اليوم الخميس، يعلنون فيه أن ترامب "ليس ندا للمسؤوليات الجسيمة لمنصبه".
وأكدت الوكالة أن الخطاب عنوانه "قادة الأمن القومي من أجل بايدن"، وجاء فيه أنه "بفضل سلوك (ترامب) المتعالي وإخفاقاته، لم يعد حلفاؤنا يثقون بنا أو يحترموننا ولم يعد أعداؤنا يخشوننا".
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