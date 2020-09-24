إيران..وفاة مسؤول بفيلق القدس ورئيس مكتب سليماني بمرض عضال

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اللواء علي خدادي
توفي اللواء علي خدادي رئيس مكتب قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وهو من الشخصيات السياسية والأمنية الإيرانية المتشددة جراء إصابته بمرض عضال ، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية .
وشغل اللواء علي خدادي، مساعد شؤون الأمن وتدابير السلامة في رئاسة أركان فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والذي شغل منصب رئيس مكتب قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، لأكثر من عقد.
ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، فقد كان اللواء خدادي من أهم مقربي قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس. وذكرت الوكالة أن خدادي توفي صباح الخميس، بعد فترة صراع مع مرض عضال.
وبينما يواصل قائد الحرس الثوري حسين سلامي، المعروف بتصريحاته النارية، تهديداته الصوتية بالثأر لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز “الأميركية، السبت الماضي، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، منع القيام بأعمال انتقامية واسعة النطاق ومباشرة ضد الولايات المتحدة، وسمح فقط باتخاذ إجراءات سيبرانية.
ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، بغارة أميركية من طائرة بدون طيار، في بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت السلطات الإيرانية بحملة دعائية تحاول تلميع صورته وتبرئته من تهم القتل والإرهاب، وتتوعد بالثأر له دون القيام بفعل يذكر.
وعلى الرغم من الدعاية الإيرانية المتواصلة لصنع صورة مقدسة من سليماني كبطل قومي، أظهرت العديد من المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام متظاهرين إيرانيين بحرق وتمزيق صوره إلى جانب صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونعتهما بالمجرمين والإرهابيين.
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