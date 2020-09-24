الحرس الثوري ينشئ قاعدة عسكرية شرق مضيق هرمز جنوبي إيران

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ميليشيا الحرس الثوري الإيراني
أعلن الحرس الثوري عن انشاء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من مضيق هرمز جنوبي إيران .
وكشف قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز، تحمل اسم ”الشهيد مجيد راهبر“.
ونقلت وكالة ”جوان“ الإيرانية الحكومية تصريحات لسلامي، أعلن فيها عن ”إنشاء قاعدة عسكرية للقوات البحرية تحمل اسم الشهيد مجيد راهبر، وتقع في مدينة سيريك الساحلية الواقعة في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وتشمل مساحتها 31 هكتارا“.
وأشار سلامي أثناء مراسم افتتاح قاعدة الشهيد مجيد راهبر إلى أن ”عمليات إنشاء هذه القاعدة العسكرية البحرية بدأت منذ عام 2014، أثناء إجراء الحرس الثوري لمناورة (الرسول الأعظم) في عهد قائد الحرس الثوري السابق، محمد جعفري“.
ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن ”تشييد القوات البحرية للحرس لهذه القاعدة العسكرية يهدف إلى الإشراف الكامل على دخول وخروج القطع البحرية والجوية الإقليمية والدولية، لمضيق هرمز، والخليج، وبحر عمان“.
ونوه القائد العسكري الإيراني، ”إلى تزويد قاعدة الشهيد مجيد راهبر بمجموعة من القطع البحرية الهجومية، والمعدات الأخرى المعنية برصد الأنشطة الجوية“.
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