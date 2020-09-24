كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن موعد توزيع لقاح سينوفاك ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد رئيس شركة الأدوية الصينية سينوفاك، ين ويدونغ، اليوم الخميس، موعد توزيع أحد أكثر اللقاحات تقدماً ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال ين ويدونغ، خلال زيارة وسائل إعلام للمختبرات ومصنع الشركة في بكين، إن أحد أكثر اللقاحات تقدماً في العالم، قد يوزع بشكل جماعي على المواطنين في أوائل العام المقبل.

وأضاف رئيس شركة الأدوية الصينية سينوفاك، أن لمصنعه القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة سنوياً من اللقاح المسمى بـ "كورونا فاك" CoronaVac.

وكانت رئيس شركة الأدوية الصينية سينوفاك، أقامت مصنعاً جديداً في مارس الماضي لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أنتج جرعات منذ عدة أسابيع، وأوضح أنهم جربوا 7 طرق مختلفة لإنتاج اللقاح، لكنهم وجدوا أن اللقاح المعطل كان الأفضل.

وشدد ين ويدونغ، على أن اختبارات المرحلة الثالثة على من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً لم تظهر آثار سلبية، مؤكداً أن لقاحه قادر على مواجهة جميع سلالات كورونا في العالم.

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وبالنظر إلى اختبار كورونا فاك في البرازيل، وتركيا، وبنغلاديش، وإندونيسيا، قال ين: "من الأفضل إجراء الاختبارات في الخارج لأن الوباء في الصين تحت السيطرة عملياً وسيكون من الصعب إثبات فعاليته هنا".

ولفت ين ويدونغ، إلى أن إمكانية تصنيع لقاحه في بلدان أخرى قيد الدراسة أيضاً.

ويذكر أن لقاح سينوفاك، الذي ينتج في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع معهد بوتانتان البرازيلي في ساو باولو، في المرحلة الأخيرة من التجارب على نطاق واسع للبالغين في بلدان مثل البرازيل، وإندونيسيا، وتركيا.

ومن جانبها، أكدت الشركة الصينية أن حوالي 90% من العاملين لديها في جميع أنحاء العالم وأسرهم حصلوا على جرعات من اللقاح.

يذكر أن 4 لقاحات صينية هي الآن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بين 9 لقاحات في العالم.