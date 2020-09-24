كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار دراجة مفخخة في ريف دير الزور بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت دراجة نارية مفخخة في بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي بسوريا، دون وقوع إصابات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفقًا لوسائل الإعلام السورية، انفجرت الدراجة النارية في منطقة الكوع، وإن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تفاصيل عن هوية مدبري التفجير.

وكانت المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، شهدت حالة من الانفلات الأمني، إذ تتكرر حوادث مشابهة.

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وقد اغتال مجهولون في وقت سابق اليوم أحد أفراد قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة "سانا"، أمس أن 4 مسحلين بينهم أحد أفراد "قسد" قتلوا في ريفي دير الزور والحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "اثنين من مسلحي (قسد) قتلا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت سيارة عسكرية على طريق حقل العمر بريف دير الزور، في حين قتل مسلح آخر برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في بلدة الحوايج بالريف ذاته".