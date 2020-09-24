كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي الاصابات 278070.

وفقًا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، سجلت ألمانيا 19 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 9428 حالة وفاة.

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 1821 إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

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وسجلت السلطات الصحية الألمانية، 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.

وأكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة .

وبحسب وزارة الصحة الألمانية، تعافى من المرض حوالي 243.7 ألف شخص.