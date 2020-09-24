اندلع حريق ضخم في الملحقة الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام سعودية، وسودانية.
وأفادت صحيفة “عاجل” أن سيارات الدفاع المدني تأخرت في الوصول إلى مقر السفارة؛ ما أدّى إلى تصاعد ألسنة اللهب، وانتشار رقعة الحريق.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن الحريق يعود إلى تماس كهربائي في الخيمة، الواقعة خارج المبنى، ولم يسفر عن خسائر بشرية، كما تمت السيطرة عليه في نهاية الأمر.
وأشارت المعلومات إلى أن مقر السفارة السعودية في الخرطوم كان مغلقًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم في مبنى تابع للسفارة السعودية في الخرطوم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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