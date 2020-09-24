تشلسي يعلن انضمام حارس رين الفرنسي إليه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي اليوم، الخميس، تعاقده مع الحارس السنغالي إدوار مندي، من رين الفرنسي، بصفقة لمدة خمسة أعوام بلغت قيمتها 22 مليون جنيه استرليني (28 مليون دولار) وفقا للتقارير.

وسينافس الدولي السنغالي على مركز في التشكيلة الأساسية مع الإسباني كيبا اريسابالاغا، الذي يقدم مستويات غير مقنعة منذ وصوله الى ملعب ستامفورد بريدج عام 2018.

وبات مندي الصفقة السابعة للنادي اللندني هذا الصيف بعد وصول الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس، المغربي حكيم زياش، والمدافعين بن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا والفرنسي مالانغ سار.

وقال مندي (28 عاما) "أنا متحمس جدا للانضمام الى تشلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق والعمل مع فرانك لامبارد وكل جهازه الفني". وتابع "أتطلع للقاء زملائي واطوق لأبدأ".

Advertisements

ونجح الحارس الفارع الطول (1.96 م) في الحفاظ على نظافة شباكه تسع مرات في 24 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث ساهم في احتلال رين المركز الثالث وبلوغ النادي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ورغم أنه ولد في فرنسا، إلا أن مندي اختار تمثيل السنغال على المستوى الدولي.

وقالت مديرة النادي اللندني الروسية، مارينا غرانوفسكايا: "ما إن صنّف (الحارس السابق التشيكي) بيتر تشيك (المستشار الفني) وفريقنا الفني إدوارد أنه الحارس الأنسب لاستكمال مجموعتنا الحالية، أردنا ضمه فورا". وتابعت "يصل إدوار بعد موسم ناجح جدا مع رين. لديه طموحات لتحقيق المزيد".

وارتكب كيبا (25 عاما)، الذي كلّف الـ"بلوز" 72 مليون جنيه استرليني في عام 2018 لضمه من اتلتيك بلباو، أخطاء كثيرة منذ وصوله، حيث أبقاه لامبارد مرتين على دكة البدلاء الموسم الماضي مشركا مكانه الأرجنتيني ويلي كاباييرو (38 عاما).

وكانت آخر أخطائه الأسبوع الفائت أمام ليفربول في قمة المرحلة الثانية من الدوري الممتاز عندما شتت كرة خاطئة اقتنصها السنغالي ساديو مانيه، مسجلا الهدف الثاني لبطل إنجلترا.