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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. مرسوم مساواة الرجل والمرأة في الرواتب يدخل حيز التنفيذ والان مع التفاصيل
الخميس 24 سبتمبر 2020
يبدأ في دولة الإمارات، غدًا الجمعة، التطبيق الفعلي لمرسوم قانون ينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.
وينص مرسوم صادر عن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد على ”منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية“.
ولم يكن القانون الاتحادي الذي يعود صدوره لسنة 1980، ينص على مساواة المرأة والرجل في الأجور، ما حدا بالسلطات الإماراتية لتعديله، بقانون صدر الشهر الماضي.
ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في البلاد وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء، مما سيسهم بتعزيز المساواة بين الجنسين في الإمارات.
وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
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