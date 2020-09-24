شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروس.. اعتقال 360 متظاهرا بعد تنصيب لوكاشينكو والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية اليوم الخميس أنه تم القبض على أكثر من 360 متظاهرا بعد تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا للبلاد لولاية جديدة أمس الأربعاء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم اعتقال ما مجموعه 364 مواطنا، 252 منهم في مينسك، أمس لانتهاكهم قانون الفعاليات الجماهيرية".
وذكر البيان أنه من بين هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، هناك 320 شخصا مازالوا محتجزين لحين نظر القضاء في قضاياهم.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه كان هناك 59 احتجاجا منفصلا في مناطق متفرقة من البلاد أمس الأربعاء، فيما يقدر عدد المشاركين بنحو خمسة آلاف شخص، بحسب البيان.
واندلعت اضطرابات مرة أخرى أمس الأربعاء في شوارع العاصمة البيلاروسية مينسك بعد مراسم أداء اليمين التي لم يعلن عنها مسبقا عقب انتخابات متنازع عليها أثارت احتجاجات حاشدة يومية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلاروس.. اعتقال 360 متظاهرا بعد تنصيب لوكاشينكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.