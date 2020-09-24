شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أوروبية: إصابات كورونا ترتفع بشكل مفزع والان نبدء بالتفاصيل

حذر المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والمفوضية الأوروبية اليوم الخميس من عدم احترام إجراءات احتواء فيروس كورونا والإنفاذ الهزيل لها وسط زيادة العدوى في أنحاء القارة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس إن الإجراءات التقييدية كانت قد ساهمت في تقليل انتشار الفيروس. غير أن المعدل ارتفع مجددا بشكل مفزع نتيجة لرفع القيود، على حد قولها.

وحذرت قائلة: "في بعض الدول الأعضاء أصبح الوضع الآن أسوأ من حتى خلال الذروة في مارس. هذا مدعاة حقيقية للقلق. إن إجراءات السيطرة التي اتخذت لم تكن فعالة بما يكفي أو لم تنفذ أو لم تتبع مثلما كان يجب".