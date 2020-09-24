سواريز باكياً: سأحمل حب برشلونة دائماً.. سأغادر بفخر

وأعلن برشلونة يوم أمس، الأربعاء، رحيل سواريز عن الفريق نهائيًا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد بدون مقابل ولكن هناك 6 ملايين يورو سيدفعها الأخير وفقًا لما سيحققه في وجود الأوروجوياني خلال المواسم المقبلة.وبدأ المؤتمر رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، بحضور اللاعبين، وقال: "أتذكر اللحظة الأولى التي أصبح فيها سواريز لاعبنا، عندما اختارنا للرحيل عن ليفربول ، ونيابة عن جماهير الفريق أشكرك على مساهماتك على مدار السنوات الماضية".

وتابع: "لقد حقق لويس الكثير من الإنجازات هنا، وفاز بـ13 لقبا مع برشلونة، نحضر لمباراة تكريمية من أجله بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، أتمنى أن يشارك بها على أرض كامب نو".



وبدأ سواريز حديثه "باكيًا" ولم يتمالك نفسه حتى انهمرت دموعه في المؤتمر الصحفي، وقال: "الأمر صعب جدًا، لكني أريد أن أشكر النادي الذي وثق بي وتعاقد معي بعد خطأ ارتكبته قبل التوقيع على العقد (عض كيليني في كأس العالم وإيقافه 4 أشهر)".

وأضاف: "سأفتقد العديد من الأصدقاء هنا، لقد عشت لحظات رائعة في برشلونة مع عائلتي وأطفالي، رفعت من خلالها الكثير من الألقاب ويشاهدون أهدافي مع برشلونة، أشكر جميع المشجعين هل هذا الحب والتقدير الذي رأيته منهم".

وواصل تصريحاته: "الانتقال إلى برشلونة هو حلم وتحقق، لم أتخيل الانتقال إليه واللعب مع هؤلاء اللاعبين سوى في البلايستشن، حتى الوصول إلى هذه الأرقام القياسية التي حققتها، لذلك يمكنني أن أغادر وكلي فخر ورأسي مرفوعة بعد هذه السنوات الست على رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا وتسجيلي لهدف في المباراة النهائية وفوزي بالدوري الإسباني للمرة الأولى".

واستمر: "لقد عشت شهرًا مجنونًا بالفعل، هناك شائعات كثيرة خرجت على مدار الفترة الماضية ولم تكن صحيحة وتم تسريبها للصحافة، أشياء كثيرة أغضبتني، لكنني فخور بما قدمته وبصداقتي مع ميسي على الرغم من التحذيرات في بدايتي مع برشلونة من التعامل مع ليو، ولكننا ننصح بعضنا البعض وكلاً منا يعرف ما يفكر به الآخر".

