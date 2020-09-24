مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون نقابة التمريض

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون نقابة التمريض.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون نقابة التمريض". واضافت الدائرة، أن "المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة".

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