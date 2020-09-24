مصرف الرشيد يجري تعديلا على شروط سلفة الزواج





وأشار المصر إلى أن "هذه الفترة منحت بسبب ظروف جائحة وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تقرر "زيادة المدة المقررة لعقد الزواج للمتقدمين للحصول على سلفة الزواج والبالغة عشرة ملايين دينار والتي كان معمول بها سابقا، اي ( السنة وشهرين) وتمديدها الى ( سنة وستة اشهر) اعتبارا من تاريخ عقد الزواج والعقود التي تمت قبل ٢٠٢٠/٣/١".وأشار المصر إلى أن "هذه الفترة منحت بسبب ظروف جائحة كورونا وغلق بعض فروع المصرف أثناء حظر التجوال وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستفادة من تلك السلفة".

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