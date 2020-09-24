الإمارات تنتخب لعضويته.. ما هو مجلس المحافظين في الوكالة الذرية؟

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، الإمارات عضوا في مجلس المحافظين للفترة 2020-2021، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور النشط والفعال لدولة الإمارات في عملية صنع السياسات النووية الدولية.



وكانت الإمارات قد شغلت مقعدا في مجلس المحافظين على فترات مختلفة كان أحدثها من 2016 إلى 2018.

فما هو مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية"؟.

مجلس المحافظين هو أحد جهازي تقرير السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة.

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وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، فإن مجلس المحافظين يدرس البيانات المالية للمنظمة وبرنامجها وميزانيتها ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.

كما يقوم المجلس بالنظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، ويعين مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام.

وينعقد المجلس عموماً خمس مرات في السنة: في آذار/مارس وحزيران/يونيه ومرتين في أيلول/سبتمبر (قبل المؤتمر العام وبعده) وفي تشرين الثاني/نوفمبر.

ويضم المجلس 35 عضوا يتم اختيارهم وفق توزيع محدد منهم 13 عضوا يتم اختيارهم من خلال المجلس وتكون عضويتهم لمدة سنة، و11 عضوا يتم انتخابهم كل عام من قبل المؤتمر العام وتكون عضويتهم لسنتين موزعين ما بين 5 من أمريكا اللاتينية، 4 من أوروبا الغربية، و3 من شرق أوروبا، و4 من أفريقيا، و2 من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وعضو من جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، ومثله من الشرق الأقصى، وآخران بالتناوب.