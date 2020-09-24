إجراءات مصرية "صارمة" لمنع تكرار "هروب" السجناء

تفقد وزير الداخلية المصري محمود توفيق، منطقة سجون طرة، جنوبي القاهرة، غداة محاولة الهروب الفاشلة لأربعة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.

وقالت مصادر أمنية إن توفيق شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، قبل أن يثني على جهود رجال الشرطة في إحباط محاولة الهروب.

كما اطمأن وزير الداخلية على مصابي الواقعة الذين يتلقون العلاج في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.



وكلف الوزير برفع تقرير عاجل عن الواقعة، حيث يشمل التحقيق مراجعة إجراءات التأمين في منطقة السجون عامة وكذلك وسائل التأمين في عنبر الإعدام.

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وأسفرت الواقعة عن استشهاد ضابطي الشرطة عمرو عبد المنعم ومحمد عفت، إضافة إلى فرد بلوكامين وخفير تأمين.

وكان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم أثناء محاولة الهروب من سجن طرة، صباح الأربعاء.

والمحكومون الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

ووفق مصادر أمنية مطلعة لـ"الخليج 365"، فإن المحكوم عليهم بالإعدام كانوا متهمين رئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب أنصار الشريعة"، وتتعلق بعدة هجمات أسفرت عن استشهاد 19 شرطيا، بينهم ضابط، و7 من رجال القوات المسلحة خلال الفترة من أغسطس/آب 2013 حتى مايو/أيار 2014.



وقبل 6 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف النقاب عن كيان إرهابي يضم عناصر مدربة عسكريا وأخرى مستقطبة حديثا لصالح توجهات إرهابية تحت اسم "أنصار الشريعة بأرض الكنانة".