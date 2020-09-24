المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتخب الإمارات عضوا في مجلس المحافظين للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ المزيد

الخليج 365الخميس 2020/9/24 04:28 م بتوقيت أبوظبي
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، الإمارات عضوا في مجلس المحافظين للفترة من ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد الكعبي، إن انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور النشط والفعال لدولة الإمارات في عملية صنع السياسات النووية الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد أيضا على التقدير العالمي لجهود الإمارات الناجحة ونهجها المسؤول والناجح تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.
ويضم مجلس المحافظين - الذي يعتبر جهاز اتخاذ القرار الرئيسي في الوكالة ــ 35 عضوا يضطلع بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة ويكون له صلاحية تعيين مدير عام الوكالة بموافقة المؤتمر العام.
وكانت الإمارات قد شغلت مقعدا في مجلس المحافظين على فترات مختلفة كان أحدثها من 2016 إلى 2018، ويأتي انتخابها مرة أخرى تأكيدا لثقة المجتمع الدولي على دورها الفعال في عمل الوكالة الدولية.
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