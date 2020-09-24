ميار شريف.. أول مصرية تحقق انتصارا في تاريخ رولان جاروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت لاعبة التنس ميار شريف، صاحبة الـ24 عاما، أول مصرية تنجح في تحقيق انتصار في بطولة من بطولات الجراند سلام على مستوى الكبار.

ميار لعبت الأربعاء ضد الكولومبية الصاعدة ماريا كاميلا أوساريو سيرانو في الجولة الأولى من المباريات التمهيدية، لبطولة رولان جاروس (فرنسا المفتوحة) على الملاعب الترابية، لتنجح في الفوز باللقاء بمجموعتين 6-4 و6-0.

اللاعبة المصرية تعشق لعبة التنس مثل كثير من المصريين، وكانت منذ طفولتها تفضل مشاهدة بطولات الجراند سلام والماسترز عبر التلفاز، لكنها لم تكن تعلم بالطبع أنها ستصنع تاريخاً لبلادها في اللعبة.

الحلم تحول إلى حقيقة



ميار قالت في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة رولان جاروس إنها طالما حلمت باللعب في باريس في البطولة الكبرى، مؤكدة: "أنا فقط أستمتع بالمشاركة في البطولة، لقد كان حلماً تحول إلى حقيقة أن أشارك في البطولة هنا وأنافس عليها".





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نجمة التنس المصرية كالت المديح للسويسري روجيه فيدرر المصنف الأول عالمياً سابقاً، حيث عبرت عن حبها له قائلة: "حين كان فيدرر يفوز برولان جاروس، كنت أقفز أمام التلفاز، لقد كانت هذه أكبر ذكرى حية لي في اللعبة".

وعن كونها نجحت في دخول التصنيف العالمي للاعبات التنس في إنجاز نادر للاعبات العرب وغير مسبوق للمصريات بشكل خاص، تحدثت: "لقد شاهدت ما فعلته التونسية أنس جابر، لقد أخذت الأمر خطوة بخطوة، أتمنى في الأجيال القادمة يكون هناك عدد أكبر من الفتيات العرب اللاتي ينجحن في تحقيق ما وصلنا إليه".

رحلة التصنيف

البطلة المصرية التي درست في أمريكا وبدأت رحلة الاحتراف مبكراً تحتل تحتل التصنيف رقم 172 عالمياً وهو التصنيف الأعلى للاعبة مصرية في التاريخ.

بداياتها كانت في اللعب لفريق الكلية حيث صعدت لنصف نهائي بطولة "NCAA"، قبل أن تبدأ مسيرتها الاحترافية في العام الماضي، وهي خارج التصنيف.

ميار في غضون 10 أشهر نجحت في أن تصبح ضمن أفضل 200 لاعبة تنس حول العالم، عبر تحقيق 71 فوزا في طريقها لبطولات التنس الكبرى.

وتعد ميار الوحيدة من العرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللت دخلت ضمن تصنيف أفضل 200 لاعبة في العالم، بعد التونسية أنس جابر، المصنفة 35 عالميا.