سخرية من إعلان تركيا "المتكرر" اعتقال قيادي في داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

أثار إعلان وزير الداخلية التركي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصية بارزة منتمية لتنظيم داعش، سخرية واسعة؛ كون الشخص الذي أعلن اعتقاله هو ”محمود أوزدن“، تم توقيفه سابقا عدة مرات، قبل أن يفرج عنه في كل مرة بظروف غامضة .. وفق "إرم نيوز".



وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال، في وقت سابق الثلاثاء: إن ”الشرطة ألقت القبض على أكبر شخصية في تنظيم داعش في تركيا وبحوزته مخططات لهجمات للتنظيم المتشدد“.

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وقال صويلو: ”كان يتلقى بشكل مستمر أوامر من العراق ومن سوريا لتنفيذ هجوم في تركيا“.

وعرّف صويلو المشتبه به باسم محمود أوزدن، وقال إن العملية ما زالت مستمرة، ويجري حاليا استجواب أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش على صلة به، بحسب ما نقلت رويترز.

لكن الإعلان، الذي ينظر إليه على أنه دعاية تركية للإيحاء بوقوف أنقرة بوجه الجماعات ”الإرهابية“ المتهمة بدعمها من أطراف إقليمية ودولية عدة، قوبل بسخرية واسعة بعد كشف متابعين أن المقبوض عليه المذكور أعلن توقيفه مرات عدة قبل ذلك.

وفي تعليق ساخر، رد أحد المعلقين على تغريدة وزير الداخلية التركي بالقول: ”نتوقع من الجميع المشاركة في المهرجانات التقليدية الخامسة لاصطياد أمير داعش التي تقام كل عام!“، مرفقا صورا لأخبار من سنوات سابقة تفيد باعتقال نفس الشخص