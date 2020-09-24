شكرا لقرائتكم خبر عن مظلة واحدة تضم مختلف الأراء تتصدر أهداف القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت القائمة الوطنية من أجل مصر على لم شمل الأحزاب السياسية فى تحالف انتخابى واحد، لخوض معركة مجلس النواب المقبلة، وذلك بضم أحزاب من مختلف الأطياف والأفكار فى قائمة مشتركة واحدة تمكن القوى السياسية الصغيرة من التواجد فى البرلمان القادم وتمثيل صوتها.

وتستهدف القائمة الوطنية من أجل مصر فى ذلك خدمة البلاد دون النظر لأى انتماءات وأهداف أو مصالح، ومن يقف فى مربع المعارضة أو الأغلبية، والأهم هو الوقوف على أرضية وخلفية وطنية واحدة وهى من أجل مصر.

ويستهدف ضم الجميع باختلافات أرائهم تحت مظلة واحدة، وعمل على لم الشمل الأحزاب من أجل مصر، وذلك إيمانا بتعددية الأفكار وحرية الطرح والطرح البديل .

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم



• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

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• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.





• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020