شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر.. تمثيل لكل طوائف المجتمع وإثراء للحياة النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت القائمة الوطنية من أجل مصر المشكلة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة للمنافسة على 4 دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية، معبرة عن التنوع والتعدد وممثلة لكافة طوائف المجتمع، من أحزاب سياسية وشخصيات عامة ومثقفين، بالإضافة إلى المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، إعمالا لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.

وبالنظر لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر والشخصيات الممثلة فيها، نجد أنها مزجت بين الخبرات والشباب، وجمعت عدد كبير من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية فى مصر، فتمثيل 12 حزبا فى مجلس النواب خطوة جيدة وطيبة، ستساهم فى تقوية دور الأحزاب السياسية وتواصلها مع الشارع واحتكاكها بمشكلات وهموم المواطنين، كما أن التقاء هذه الأحزاب وتوافقها على خوض الانتخابات البرلمانية على قائمة واحدة رغم اختلاف أيديولوجياتها وأفكارها، هى خطوة موفقة فى سبيل إثراء الحياة السياسية والنيابية، للتأكيد على تمثيل كل التيارات والأفكار والفئات والطوائف تحت قبة البرلمان.

فرغم أن باب الترشح لانتخابات مجلس النواب سيتم غلقه وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجارى، إلا أن القائمة الوطنية من أجل مصر تأخر إعلان تشكيلها والانتهاء من اختيار المرشحين فيها للأيام الأخيرة من فترة تلقى طلبات الترشح، وذلك حرصا على اختيار أفضل العناصر التى تنافس على مقاعد القوائم الانتخابية لتمثيل الشعب المصرى، وحرصا على اختيار شخصيات تتوفر فيها الشروط المحددة بالقانون للترشح، وخاصة شروط حسن السير والسلوك وعدم وجود أى شبهات تحيط بالمرشح، وذلك يحسب لهذه القائمة الوطنية.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب، ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري، وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع، وبداية الكشف الطبى على المرشحين من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهى العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

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وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

وتعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أما محكمة القضاء الإدارى أيام 27 و28 و29 سبتمبر على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.