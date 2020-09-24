شكرا لقرائتكم خبر عن تمثيل مميز لزوجات الشهداء بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت القائمة الوطنية من أجل مصر على أن يتضمن كشف مرشحيها لانتخابات مجلس نواب 2021 تمثيل لزوجات الشهداء، وذلك تكريما لهم وتخليدا لذكرى الشهداء، ولمحنهم الفرصة فى التعبير عن هذه الشريحة بالمجتمع تحت قبة مجلس النواب.

وضمت قائمة مرشحى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زوجات لشهداء رجال القوات المسلحة، والذى لقوا مصرعهم بالعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر السنوات الماضية، وهم إيمان عبدالقادر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهي أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، والذى استشهد فى منطقة بئر لحفن .

كما ضمت القائمة رحاب عبدالغني، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذي استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء.

وشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم



• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

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• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.





• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020