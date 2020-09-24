شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر تخصص للمرأة 50 % من مقاعدها لضمان تمثيل واسع للمصريات تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت القائمة الوطنية من أجل مصر، على مدار الأيام الماضية على حسم أسماء مرشحيها، وفق استراتيجية ممنهجة بأن يكون هناك تمثيل قوى للمرأة وواسع بالقائمة فى مختلف محافظات الجمهورية، مراعاة لما نص عليه الدستور فى تمثيلها بنسبة 25 % من إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب، ولذلك قررت القائمة أن تخصص 50% من مقاعدها للمرأة.

وشهدت اختيارات القائمة دقة وفحص شديد فى اختيار من يمثل المرأة المصرية "تحت القبة"، لتكون خير تعبير عن احتياجاتها، وما تنشده من متطلبات الفترة القادمة.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم



• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

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• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.





• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020