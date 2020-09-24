شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سياسى يجمع مختلف طوائف العمل الحزبى بالقائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن تم الإعلان عن تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، حرصت منذ الاجتماع الأول لها على أن تضم القائمة أفضل العناصر البرلمانية، ومرشحين لديهم القدرة والخبرة على خدمة الدولة المصرية، والتعبير عن كافة الآراء السياسية المختلفة.

وضمت القائمة 12 حزباً وهم: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهورى، حماة وطن، مصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

والمتابع للشأن السياسي والحزب، يرى أن هذه التشكيلة من الأحزاب تخوض تجربة التحالف للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر، حيث سبق أن خاضوا معاً تجربة انتخابات مجلس الشيوخ، وحققوا نجاحاً باهراً، أنتج أعضاء بالمجلس الوليد متنوعين الخبرات والأفكار، وهو ما يشير إلى إثراء التجربة البرلمانية في ظل وجود هذه التركيبة من النواب، يضاف إلى ذلك أن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، أتاحت فرصة للأحزاب الموالية والمعارضة أن تكون موجود فى مجلس الشيوخ وستكون فى مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض قد أعلنت قرارها رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى الزمنى لانتخابات مجلس النواب، والذى تضمن كافة تفاصيل المرحلتين التي ستجرى بهم الانتخابات.

وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع وبداية الكشف الطبي على المرشحين من اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.

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وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

وتعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أما محكمة القضاء الإداري أيام 27 و28 و29 سبتمبر على أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.