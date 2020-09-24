شكرا لقرائتكم خبر عن "تمكين الشباب" ركيزة أساسيسة للقائمة الوطنية فى اختياراتها لمرشحين مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت القائمة الوطنية من أجل مصر على مدار الأيام الماضية على حسم أسماء مرشحيها لانتخابات مجلس النواب، حيث حرصت على تمثيل جاد وملحوظ للشباب بقائمتها فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتمكينهم وتوسيع فرصهم فى التواجد بالمجالس النيابية، تمثل فى تخصيص 26 مقعدا بالقائمة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا بجانب الشباب الذين أيضا تم اختيارهم كممثلين عن الأحزاب المشاركة داخل القائمة، حيث توسعت القائمة فى تمثيل الشباب وزيادة فرصهم بكافة القطاعات.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد علنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم



• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

• نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

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• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.





• المرحلة الثانية :

• تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020