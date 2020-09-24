شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف اختارت القائمة الوطنية "من أجل مصر" مرشحيها لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملت القائمة الوطنية من أجل مصر"، على مدار الأيام الماضية ومن خلال اجتماعات متواصلة ومكثفة على التدقيق فى اختيار مرشحيها على مستوى محافظات الجمهورية، والتى اعتمدت على معايير أساسية موضوعة قبل البدء تشكيل القائمة بعيدا عن المحاصصة وهى اختيار من يتمتعون بحسن السمعة والنزاهة .

وقامت القائمة بالتتبع والفحص للتأكد ممن سيتم اختيارهم، ويأتى تشكيل مجلس النواب، ليخصص (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وأوجب القانون أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل وكذلك الأمر بالنسبة للقائمة المخصص لها (42) مقعدا وذلك فيما يتعلق بتمثيل الفئات التى منحها الدستور تميزًا إيجابيا وتشمل المسيحين والعمال والفلاحين والشباب وذوى الاعاقة والمصريين عن الخارج فضلا عن النسبة المخصصة للمرأة.

وحرصت القائمة الوطنية "من أجل مصر" والتى تضم 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، على التدقيق والفحص والاستعلام التام فى اختيار مرشحيها، حتى لا يكون الشخص المختار محل أى شبهات، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المعايير التى يجب أن تكون متوفرة لدى النائب.

وهو ما تسبب فى تأخر إنهاء تشكيل القائمة، للتشدد فى المعايير التى عملت القائمة من أجل تواجدها فى كل مرشح تم وضعه بها .

يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت قد علنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردى و284 فى القوائم



• المرحلة الأولى :

• من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

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• 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

• نتيجة الجولة الأولى فى المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

• من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

• 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

• موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

• المرحلة الثانية :

• تجرى فى الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

• وفى الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

• النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة فى الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :

- 14 ديسمبر 2020