شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية" من أجل مصر" تثرى الحياة السياسية والحزبية تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبًا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتعد هذه التجربة والتحالف السياسى الفريد من نوعه، كما أنه الأول والأكبر فى تاريخ السياسى المصرى الحديث، حيث تضم كافة الآراء وتمثل لكافة الأحزاب تحت القبة، من أفكار وأيديولوجيات مختلفة، كما تضم كوكبة كبيرة من الأحزاب السياسية المؤثرة فى الشارع المصرى، وهذا بدوره سينعكس على مجلس النواب المقبل.

وتعد القائمة الوطنية "من أجل مصر" تمثيل واضح وصريح عن كل شرائح المصريين، وتؤكد بتشكيلها القائم أن الدولة المصرية قادرة على الاستقرار واحتواء الجميع، فهى تضم 12 حزبا سياسيا مختلفين فى الأفكار والايدلوجيات، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب التى تساهم فى بناء ديمقراطى بصفة مصرية خالصة، وكل هذا سيثرى الحياة السياسية والحزبية فى الشارع المصري.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.