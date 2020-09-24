شكرا لقرائتكم خبر عن إرساء جديد للحياة السياسية بتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثيل حزبى هائل فى القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب، والتى شكلت من 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر"، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

التمثيل القوى للأحزاب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، هى إرساء جديد للحياة السياسية فى مصر، والتأكيد على قوى العمل السياسى والحزب، لأنها مثلت من جميع أطياف المجتمع المصرى، ورغم كل المحاولات التى سعت أهل الشر لتشويه القائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس النواب، إلا أن التمثيل الجيد للقائمة الوطنية كان ردا قويا على المحاولات ومن يريد تشويهها .

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على قرارها رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى الزمنى لانتخابات مجلس النواب، والذى تضمن كافة تفاصيل المرحلتين التى ستجرى بهم الانتخابات.

وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع وبداية الكشف الطبى على المرشحين من اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهى العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

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وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

وتعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أما محكمة القضاء الإدارى أيام 27 و28 و29 سبتمبر على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.