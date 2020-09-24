بحضور 10 الاف مشجع.. بايرن ميونخ يصطدم بإشبيلية في كأس السوبر الأوربي وسط مخاوف من كورونا

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوربا، في مبارة قوية، إشبيلة الإسباني، فائز بالدوري الأوربي” اليوروباليج”، مساء اليوم الخميس، في السوبر الأوربي.

وتقام النسخة 45 من كأس السوبر القارية، التي تجمع سنويا بين بطلي دوري الأبطال، والدوري الأوربي “يوروبا ليغ”، في العاصمة المجرية بودابست على ملعب “بوشكاش أرينا”، بحضور جمهور حدد عدده بعشرين ألف مشجع من قبل الاتحاد الأوربي للعبة في مدرجات تتسع لـ67 ألفاً.

ويسجل العملاق البافارى ظهوره في السوبر الأوربى للمرة الخامسة في تاريخه، إذ شارك 4 مرات سابقة، أعوام 1975 و1976 و2001 و2013، ونجح في الفوز باللقب مرة واحدة عام 2013 بركلات الترجيح ضد تشيلسي الإنجليزى.