يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوربا، في مبارة قوية، إشبيلة الإسباني، فائز بالدوري الأوربي” اليوروباليج”، مساء اليوم الخميس، في السوبر الأوربي.
وتقام النسخة 45 من كأس السوبر القارية، التي تجمع سنويا بين بطلي دوري الأبطال، والدوري الأوربي “يوروبا ليغ”، في العاصمة المجرية بودابست على ملعب “بوشكاش أرينا”، بحضور جمهور حدد عدده بعشرين ألف مشجع من قبل الاتحاد الأوربي للعبة في مدرجات تتسع لـ67 ألفاً.
ويسجل العملاق البافارى ظهوره في السوبر الأوربى للمرة الخامسة في تاريخه، إذ شارك 4 مرات سابقة، أعوام 1975 و1976 و2001 و2013، ونجح في الفوز باللقب مرة واحدة عام 2013 بركلات الترجيح ضد تشيلسي الإنجليزى.
وفي المقابل، يشارك إشبيلية في السوبر الأوربي للمرة السادسة في تاريخه، لكنه حقق اللقب مرة واحدة، أيضا، عام 2006 على حساب مواطنه برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل.
وتوج بايرن ميونخ الألماني بلقب دورى أبطال أوربا للمرة السادسة فى تاريخه، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما نجح فريق إشبيلية الإسباني فى حصد لقب الدوري الأوربي، للمرة السادسة فى تاريخه، ليعزز رقمه القياسي، كأكثر الأندية تتويجا باللقب، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 3 – 2.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور 10 الاف مشجع.. بايرن ميونخ يصطدم بإشبيلية في كأس السوبر الأوربي وسط مخاوف من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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