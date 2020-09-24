واد زم.. الدعوة لمسيرة “غضب” إحتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الماء والكهرباء”!

دعت جمعيات المجتمع المدني في مدينة واد زم السكان إلى الخروج إلى الشارع في مسيرة الغضب، بعد غد السبت، في الساعة الخامسة والنصف مساء، احتجاجا على غلاء المعيشة، والارتفاع “الصاروخي” في فواتير الماء والكهرباء”.

وأعلنت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في مدينة وادي زم عن تنظيم مسيرة شعبية، بعد غد، تتوجه نحو المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي اعتبروها “نارية”، و”مهولة”، استهدفت جيوب المواطنين.

واتهمت الجميعات، في بلاغ لها، المجلس الجماعي بتشويه صورة المدينة وجماليتها لمدة 18 السنة من التسير الوتدبير، وحرمان مجموعة من الأحياء، والأسر من الربط بالكهرباء، والماء، والصرف الصحي.

وانتقدت الجمعيات نفسها ما أسمته تنامي ظواهر السكر، والعربدة، والمتاجرة في الممنوعات، ودعت الوادزميين إلى إيصال صوت مدينتهم، التي طالها النسيان، والتهميش، والإقصاء، والحد من ظواهر الابتزاز الإلكتروني، والانتحارات، والبطالة، وفق بلاغها.

كما ذكرت الجمعيات في البلاغ ذاته باحتجاجات السنة الماضية على الوضع الكارثي للمستشفى المحلي، وأنه لم تتم إضافة شئ في المستشفى، باستثناء جهاز سكانير مستعمل، على الرغم من كل الوعود بتأهيله.