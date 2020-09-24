الكويت تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 592 .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 552 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 101 ألف و851.

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وأشار المتحدث إلى وجود 101 مصاب يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 620 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 92 ألفاً و961.