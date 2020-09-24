ترامب يتوقع حسم انتخابات 2020 من قبل المحكمة العليا

الخميس 24 سبتمبر 2020

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا.



وأضاف، في تصريح من البيت الأبيض، أنه يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة في المحكمة العليا.

وقال ترامب إن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لن تضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن عملية الموافقة على من سيعينه ستتم بسرعة.

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يأتي ذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية في المحكمة روث بادر جينسبورج يوم الجمعة.

وطالب الديمقراطيون الرئيس ترامب بعدم تعيين عضو جديد يخلف جينسبورج في المحكمة وانتظار إعلان الفائز في اللنتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

إلا أن ترامب يصر على تعيين عضو جديد. وقال إنه سيعلن مرشحه لعضوية المحكمة العليا السبت.

ويتمتع أعضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالعضوية فيها مدى الحياة.