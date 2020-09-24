قلق شديد على 7 دول مع ارتفاع الوفيات بسبب كورونا

وأوضح تقرير للمركز الأوروبي، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم، بخصوص تقييم مخاطر الأوبئة أن الدول السبع محل القلق الشديد هي إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر والتشيك، فضلا عن مالطا.

وأضاف أن هذه الدول تسجل فيها نسبة عالية من الحالات الخطرة للإصابة بالفيروس المستجد، أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات، مع ارتفاع في عدد الوفيات سواء المسجلة حاليا، أو المتوقعة.