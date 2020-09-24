قلق شديد على 7 دول مع ارتفاع الوفيات بسبب كورونا

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس أن سبع دول أوروبية، من بينها إسبانيا "تثير قلقا شديدا" مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح تقرير للمركز الأوروبي، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم، بخصوص تقييم مخاطر الأوبئة أن الدول السبع محل القلق الشديد هي إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر والتشيك، فضلا عن مالطا.
وأضاف أن هذه الدول تسجل فيها نسبة عالية من الحالات الخطرة للإصابة بالفيروس المستجد، أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات، مع ارتفاع في عدد الوفيات سواء المسجلة حاليا، أو المتوقعة.
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