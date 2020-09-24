الاستخبارات العسكرية تضبط قذائف وصواريخ في نينوى

ضبطت الاستخبارات العسكرية قذائف وصواريخ في قضاء مخمور بمحافظة نينوى. وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة له على "تويتر"، إن "الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس في احد المنازل في ناحية القراج قضاء مخمور يحتوي على ٤٧ قذيفة ١٢٠ ملم". وأضاف أنه "تم ضبط ايضا ٩ صاروخ كاتيوشا و٧ صاروخ جهنم".

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