275 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الديوانية

اعلنت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، الخميس، عن تسجيل ٢٧٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ١٥٢ آخرين. وقالت الحسناوي في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد الاصابات ٢٧٥ وعدد حالات الشفاء ١٥٢".

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