البرلمان يصوت على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات

صوت مجلس النواب، الخميس، على صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات. وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت على صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات". وصوت البرلمان، ظهر اليوم، بالموافقة على طلب لجنة الاعلام والاتصالات على ادراج صيغة قرار ينص بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للإتصالات.

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