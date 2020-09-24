بمشاركة 28 لاعبة.. انطلاق بطولة العراق للتايكونجستو النسوية

وأكدت مديرة القسم النسوي تماضر داود في بيان، على "مراعاة الصحة والسلامة من خلال تطبيق توجيهات خلية الازمة، إذ تم توزيع الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع".

بدوره، أشار احمد عطية محسن رئيس الاتحاد المركزي للتايكونجستو، إلى "أهمية هذه البطولة للاعبات، كونها تزرع روح المنافسة الشريفة بينهن في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم".



يذكر أن البطولة تشارك فيها تسعة أندية رياضية، بينما بلغ عدد اللاعبات المشاركات من مختلف الاندية الرياضية 28 لاعبة.