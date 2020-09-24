2020-09-24 | 13:47
53 مشاهدة
انطلقت، اليوم الخميس، نهائيات بطولة العراق لفعالية التايكونجستو للنساء على قاعة المرأة للألعاب الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف القسم النسوي في دائرة التربية البدنية، وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي للتايكونجستو.
وأكدت مديرة القسم النسوي تماضر داود في بيان، على "مراعاة الصحة والسلامة من خلال تطبيق توجيهات خلية الازمة، إذ تم توزيع الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع".
بدوره، أشار احمد عطية محسن رئيس الاتحاد المركزي للتايكونجستو، إلى "أهمية هذه البطولة للاعبات، كونها تزرع روح المنافسة الشريفة بينهن في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم".
يذكر أن البطولة تشارك فيها تسعة أندية رياضية، بينما بلغ عدد اللاعبات المشاركات من مختلف الاندية الرياضية 28 لاعبة.
بدوره، أشار احمد عطية محسن رئيس الاتحاد المركزي للتايكونجستو، إلى "أهمية هذه البطولة للاعبات، كونها تزرع روح المنافسة الشريفة بينهن في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم".
يذكر أن البطولة تشارك فيها تسعة أندية رياضية، بينما بلغ عدد اللاعبات المشاركات من مختلف الاندية الرياضية 28 لاعبة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 28 لاعبة.. انطلاق بطولة العراق للتايكونجستو النسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.