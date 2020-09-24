شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي تحرر 1672 مخالفة للأفراد لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حررت شرطة أبوظبي خلال شهرين 1,672 مخالفة بحق الأفراد غير الملتزمين بالتدابير والإجراءات الاحترازية في عدد من مراكز التسوق والشواطئ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية في مواجهة وباء كوفيد 19.



وشملت المخالفات عدم ارتداء الكمامات، وعدم مراعاة التباعد الجسدي، علاوة على التجمعات، فيما تؤكد الشرطة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتحلي بروح المسؤولية.

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