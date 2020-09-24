الرئيس المصري يفوز بجائزة "باباكار ندياي" الأفريقية لتطوير الطرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

فاز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجائزة ”باباكار ندياي“ لعام 2020، لقيادته الشخصية تطوير وبناء الطرق والمشاريع في بلاده .. وفق “إرم نيوز“.

وأعلن ”منتدى بناة الطريق الأفريقي“ (Africa road builders)، عن منح السيسي الجائزة الرفيعة لجهوده في بناء الطرق والبنية التحتية الأخرى الخاصة بالتنقل.

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ومنتدى ”بناة الطريق الأفريقي“ يضم كبار العاملين في قطاعات الطرق والنقل والتنقل في أفريقيا، ويعقد سنويا منذ عام 2016.

والجائزة مستوحاة من باباكار ندياي الذي تولى رئاسة بنك التنمية الأفريقي من عام 1985 وحتى 1995، ويشهد المؤتمر الختامي لبناة الطرق الأفريقي الذي ينظم كل عام على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تقديم الجوائز السنوية.

وشهدت مصر في عهد السيسي تطورا ملحوظا في مشروعات الطرق وتحديدا قبل نحو 6 سنوات، ولا تزال تلك المشروعات مستمرة، وثمة سباق مع الزمن للانتهاء منها في مواعيدها المقررة، منها مثلا مشروع رفع كفاءة طريق (بنها / المنصورة)، بطول 73 كم، وإنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية، وغيرها على مستوى المحافظات.